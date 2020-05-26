Анализ мочи быстро и точно покажет, могут ли появиться почечные камни

Университет Пенсильвании и Стэнфордский университет разработали продвинутый анализ мочи для людей с камнями в почках, передает Medical Express. Результаты тестирования доступны уже через 30 минут. Известно, что состав камней может разниться среди пациентов. И понимание состава камней позволяет предотвратить их повторное образование.Как правило, проводится метаболическое тестирование мочи пациента с мочекаменной болезнью для выявления метаболитов (минералы и растворенные вещества), которые вызывают образование камней. Сейчас для проведения такого анализа требуется проводить сбор мочи в течение суток. Сам анализ занимает 7-10 дней.Новый анализ - SLIPS-LAB - значительно ускоряет весь процесс. Система предполагает применение гладкой поверхности, полученной за счет фиксации жидких лубрикантов в наноструктурированной подложке. Это обеспечивает легкое перемещение капель реагента и мочи по гладкой поверхности приемного канала тестового устройства. Особые перепады давления и уникальная геометрия дают возможность реагентам соединяться с мочой с определенной скоростью, необходимой для реакции.Результаты теста можно затем прочитать с помощью сканера или мобильного телефона, а отсканированное изображение - проанализировать с помощью компьютерного алгоритма. На полный анализ уходит около получаса и без использования сложного лабораторного оборудования.