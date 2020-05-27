Доктор Ахмед Сабри назвал преимущества употребления морковного сока

Морковь является чрезвычайно полезным для человеческого организма корнеплодом, защищающим от развития многих заболеваний. О том, почему стоит регулярно употреблять морковный сок, пишет сетевое издание "Актуальные новости", ссылающееся на доктора Ахмеда Сабри.Витамины группы B, органические кислоты, бета-каротин, полезные для кишечника волокна, вещества с антимикробной активностью и так далее — вот далеко не полный перечень полезных компонентов моркови. Систематическое употребление морковного сока, как отметил эксперт, может способствовать заживлению язвы желудка.Морковь защищает кожу от вредного солнечного ультрафиолета, приводит в норму кровяное давление, оказывает поддерживающее воздействие при малокровии, избавляет от некоторых кишечных паразитов, а также помогает при кашле и простудных заболеваниях. Насыщенность витаминами и полезными веществами делает морковь отличным средством для укрепления иммунной системы, плюс, морковный сок очень положительно воздействует на желудочно-кишечный тракт (и, в частности, помогает бороться с изжогой).Еще один полезный эффект морковного сока — он выводит из крови мочевую кислоту, что очень важно при подагре. В некоторых случаях морковный сок помогает даже при онкологических болезнях, так как в нем очень много витамина A. Сок моркови полезен и для профилактики туберкулеза, болезней печени и желчных камней.