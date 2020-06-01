Эксперты рассказали, как начать бегать и не навредить здоровью

Важно придерживаться простых правил.Не секрет, что для того, чтобы иметь хорошее здоровье, следует быть физически активным. Бег – это простой и эффективный способ, который поможет получить красивое тело, бодрый дух, крепкий иммунитет и в целом хорошее самочувствие. Впрочем, следует понимать, что бег – это не чудодейственная таблетка, к тому же, он может быть травматическим.Если не знать, как правильно бегать, травм не избежать, и в таком случае о пользе бега говорить бесполезно. Поэтому, важно знать не только технику бега, но и быть готовым к возможным травмам, а главное – уметь их предупредить.Чтобы оценить пользу бега следует знать, как он влияет на наш организм. Ведь при правильном выполнении, бег способен улучшить уровень жизни и даже продлить ее продолжительность.Польза бега для сердца и сосудовБег – идеальная кардионагрузка, которая необходима для здоровья сердца. Ведь в процессе бега сердечная мышца работает интенсивнее, в результате чего улучшается кровообращение и состояние периферических сосудов, что обеспечивает полноценное питание всех органов и систем.Доказано, люди, которые бегают, имеют более низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний и живут дольше.Бег поможет снизить вес и обеспечит красивое телоЧтобы снизить вес достаточно тратить калорий больше, чем вы потребляете. Бег – это простой способ потратить калории с дополнительными бонусами, ведь во время бега улучшается общий тонус организма.Секрет в том, что бег насыщает организм кислородом и активизирует обменные процессы и лишает накопленных токсинов, которые выходят через пот.Польза бега для мозга и снаВо время пробежки усиливается секреция так называемых гормонов счастья – эндорфинов. Поэтому, бегуны получают заряд бодрости и прилив сил.Чтобы избавиться от негативных эмоций, переживаний, стрессовых нагрузок, достаточно просто пробежаться. Мозг таким образом насытится кислородом, ваше внимание сосредоточится на ощущениях, как следствие – настроение улучшится и вы почувствуете себя лучше.Многие исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие бессонницей, после регулярных занятий бегом, восстанавливали режим сна.Кроме того, специалисты утверждают, что сон улучшает способность мозга запоминать. Поэтому люди, которые имеют проблемы с концентрацией внимания или ухудшением памяти, должны подумать о том, чтобы начать регулярные беговые нагрузки. Бег – это отличный способ снизить риск развития болезни Альцгеймера.Бег и здоровье колен и суставовПри умеренной дозировке и правильной технике, бег положительно влияет на мышцы и опорно-двигательный аппарат. Бег способен укрепить мышцы и уменьшить вероятность проблем с суставами.Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни.Впрочем, чрезмерные нагрузки, которые имеют профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность возникновения остеоартрита. К тому же, люди, которые много сидят, имеют высокие риски нарушения хряща.Но стоит знать, что постепенное увеличение уровня беговой нагрузки вызывает полезные адаптивные изменения коленных хрящей и имеет хондропротекторный эффект.Бег поможет сформировать силу волиРегулярные пробежки способны мобилизовать и организовать ритм жизни. Человек, который регулярно бегает, умеет побороть собственную лень. Бег буквально «проветривает» голову от навязчивых и негативных мыслей, снимает стресс и учит выдержке.Тело заряжается энергией, а сознание силой!Как правильно бегать, чтобы не травмироватьсяПеред бегом следует разогреть мышцы – это рекомендация многих тренеров и врачей. Поэтому начните с ходьбы или суставной гимнастики.Эффективными также будут приседания, наклоны, махи ногами. В зависимости от подготовленности скорректируйте темп и скорость бега. Не следует бежать быстро, если вы только начинаете практиковать беговые тренировки.По продолжительности, то тоже надо ориентироваться на собственные ощущения, не следует бежать через силу, бег не должен приносить боль или дискомфорт. Если чувствуете, что вам тяжело, перейдите на ходьбу.Помните, что во время бега не стоит резко останавливаться, замедляют бег постепенно, чтобы частота сердечных сокращений тоже снижалась в умеренном темпе, это поможет избежать головокружения или тошноты.Чтобы уменьшить риски травм, придерживайтесь такой техники:Не сутультесь, осанка должна быть ровной, плечи должны быть расслабленными, но несколько отведенными назад. Не будьте напряженные!Голову держите прямо – смотрите вперед.Руки держите согнутыми в локтях, так вы уменьшите нагрузку на спину и плечи.Корпус следует наклонить немного вперед, бегите небольшими шагами, но не поднимайте слишком высоко колени.Дыхание! Это тоже важно! Дышите спокойно и глубоко – начните с одного вдоха-выдоха каждые два шага.Безопасным способом бега считают нагрузки на середину стопы, поэтому следите, чтобы не перегружать пальцы или пятки ног.Такие простые правила, как внимательность, неспешность, следование собственным ощущениям помогут избежать травм. Если вы решили заняться бегом профессионально, стать марафонцем, стоит проконсультироваться с врачом и выяснить готовность организма к усиленным беговым нагрузкам.