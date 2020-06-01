Гастроэнтеролог Прудникова рассказала, как избежать дефицита магния в организме

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Дефицит магния чреват многими нарушениями здоровья, избежать его нехватки в организме помогает употребление определенных продуктов – например, бананов, бобовых, огурцов, капусты. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Прудникова.Как сообщает MedikForum.ru, гастроэнтеролог заметила, что дефицит магния чаще встречается у женщин, что отчасти обусловливается действием гормона альдостерона. Минерал при этом «переходит из крови в накапливаемую воду и выводится из организма». Вдобавок женский организм склонен терять магний из-за сильных эмоциональных переживаний.Дефицит вещества негативно сказывается на состоянии и функциях органов сердечно-сосудистой системы. Его нехватка способствует развитию аритмии, гипертонии, бессонницы, неконтролируемой раздражительности, нервозности, тревожности, депрессивных состояний, увеличению холестериновых бляшек, появлению тромбозов. В свою очередь, достаточное количество магния в организме препятствует болезням сердца, спазмам сосудов мозга неизвестного происхождения, инсультам.Прудникова рассказала, как избежать дефицита столь важного минерала. Она пояснила, что некоторые продукты делают его усвоение более эффективным. К таковым относятся источники животного белка, бобовые, зеленые бананы, охлажденный рис, огурцы, кабачки, орехи, капуста, цикорий, творог, чеснок, фасоль, спаржа, брокколи.«Глютен, лен, какао, не вымоченные орехи и грибы, наоборот, значительно уменьшают усвояемость магния», - предупредила гастроэнтеролог.Но все же лучше чем через желудочно-кишечный тракт магний всасывается через кожу. Для быстрого восполнения его запасов в организме следует принимать ванны с солью, использовать магниевые масла, гели, лосьоны, поделилась советом врач.