Минздрав одобрил первый россиийский препарат против коронавируса

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Минздрав России одобрил первый отечественный препарат против новой коронавирусной инфекции. Информация об этом, как сообщает РИА Новости, размещена в государственном реестре лекарственных средств.Новый препарат, как это следует из реестра, имеет торговое наименование "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".Форма выпуска - круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричнево-желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа нового препарата - противовирусное средство.Как следует из инструкции по применению, размещенной на сайте ГРЛС, Фавипиравир, в числе всего прочего, "ингибирует вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). В качестве показаний к применению указывается "лечение новой коронавирусной инфекции(COVID-19)."Также отмечается, что применять препарат необходимо в условиях стационара, причем пациент должен дать письменное согласие на его применение, предварительно ознакомившись также в письменной форме с эффективностью препарата и рисками, связанными с его применением.Отметим, что в России, по последним данным, выявлено почти 400 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. Вылечились от него более 167 тысяч человек. Более 4 тысяч - скончались.