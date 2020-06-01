Минздрав одобрил первый россиийский препарат против коронавируса
Новый препарат, как это следует из реестра, имеет торговое наименование "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".
Форма выпуска - круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричнево-желтого цвета. Фармакотерапевтическая группа нового препарата - противовирусное средство.
Как следует из инструкции по применению, размещенной на сайте ГРЛС, Фавипиравир, в числе всего прочего, "ингибирует вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). В качестве показаний к применению указывается "лечение новой коронавирусной инфекции(COVID-19)."
Также отмечается, что применять препарат необходимо в условиях стационара, причем пациент должен дать письменное согласие на его применение, предварительно ознакомившись также в письменной форме с эффективностью препарата и рисками, связанными с его применением.
Отметим, что в России, по последним данным, выявлено почти 400 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. Вылечились от него более 167 тысяч человек. Более 4 тысяч - скончались.
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