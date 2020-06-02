Диетолог рассказала о вкусной ягоде для красоты и здоровья

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Эксперт поделилась рецептом необычного салатаСезон клубники уже открыт, поэтому не стоит обходить вниманием первые ягодки, а включить их в свой рацион не только из-за вкусовых качеств, но и неоспоримой пользы. Врач-диетолог Татьяна Лакуста поделилась в Instagram ценной информацией о клубнике и опубликовала рецепт необычного салата с ней.Клубника — элемент функционального питания. Сезон начался, поэтому не упускаем момент: есть, морозить и сушить (но сохранность фитонутриентов по клубнике самая высокая у заморожены ягод).Полифенолы клубники нейтрализуют свободные радикалы, защищая ДНК клетки от повреждений.Смесь таких биофлавоноидов, как эллаговая кислота, кверцетин, катехин, антоцианы относят эту ягоду к истинному функциональному питанию, так как она проявила свою эффективность в улучшении регуляции синтазы оксида азота (снижает риски гипертензии), снижении фактора некроза опухоли, как следствие — снижение С реактивного белка. Anti-age эффект чистой воды!Богата витамином С и фолиевой кислотой — а это одни из важнейших кофакторов в усвоении железа и профилактике вездесущего железодефицита.Эксперт предложила рецепт салата с клубникой и клубничным топпингом к нему:Ингредиенты:руккола — несколько горстейзеленая отварная чечевица (нут) — 100-150 гр (выложить охлажденную на низ тарелки)клубника — 150 грПерья зеленого лука или чеснока — по желаниюТворог ( или рикотта) — пару столовых ложекМиндаль — 30-40 гр (нарезанного)Клубничный топпинг:Клубника — 100 грБальзамический уксус — 2 ст лВода — 2-3 ст лСоль — по вкусуПри наличии базилика — можно добавить пару листов или щепотку в блендер