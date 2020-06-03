Семь веских причин чаще пить молоко

Его полезные свойства сложно переоценить.1. Молоко полезно для волос, ногтей и кожиВ молоке содержатся кальций, фосфор и других полезных элементов. Поэтому регулярное употребление продукта полезно, в частности, для кожи, ногтей и волос.2. Молоко помогает нарастить мышечную массуСпортсмены знают, что молоко полезно для физических упражнений. Точнее, для наращивания мышечной массы. Это происходит благодаря высокому содержанию белка.3. Молоко — помощник борьбы со стрессом и ПМССтакан теплое молоко — отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость. Женщинам продукт помогает смягчить ПМС — предменструальный синдром.4. Молоко помогает поддерживать весМолоко помогает поддерживать вес и даже сбросить его. Ученые доказали, что кальций помогает избавиться от лишних килограммов. Для этого параллельно нужно употреблять белковые продукты.5. Молоко полезно при простудеС детства всем известно, что стакан горячего молока с медом — отличное вспомогательное лекарство от простуды. Оно помогает согреться и успокаивает воспаленное горло.6. Молоко полезно для детейМолоко очень полезно для детей. Не случайно именно ним кормят малышей с первых минут жизни. Не грудное молоко врачи советуют давать детям только специальных марок.7. Молоко — это вкусно!Молоко — это вкусно. С ним можно приготовить большое количество блюд, добавлять в разные напитки. Сейчас в магазинах есть пастеризованное молоко, с низким содержанием жиров, топленое — на любой вкус.