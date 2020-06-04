Названы продукты, помогающие бросить курить
Имбирь. При желании закурить кусочек имбиря тщательно разжуйте. Специфический привкус этого продукта подавит желание потянуться за сигаретой. Помимо этого, вы можете заварить имбирный чай с лимоном и медом.
Черный шоколад. Отлично подходит для людей, борющихся со своей пагубной привычкой. Прекрасно избавляет от стресса, вызванного отменой поступления никотина в организм. Кусочек плитки черного шоколада с высоким содержанием какао и без сахара отлично притупляет аппетит и предотвращает переедание.
Молочная продукция. Вкус табака в сочетании с молоком у многих вызывает отвращение. Ешьте больше молочных продуктов – и бросить курить станет значительно проще.
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