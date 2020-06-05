Какую опасность несут отекшие вены
"В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний. То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, это отеки нижних век… У человека могут быть заболевания почек. Это характерный отек с желтоватым оттенком, который не проходит на следующий день или через день", - пояснил медик.
Иногда отеки вен могут указывать на заболевания слезовыводящих путей, нарушения щитовидной железы, и проблемы с эндокринной системой.
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