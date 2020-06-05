Какую опасность несут отекшие вены

Отеки вен могут говорить о протекании серьезных заболеваний. Об этом рассказал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев. По его словам, отеки вен могут также возникать и у здоровых людей, но при определенных условиях, например, при неправильной диете, хроническом недосыпании, стрессе и чрезмерном употреблении соли."В некоторых ситуациях отеки век могут быть симптомами уже более грозных и неприятных заболеваний. То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, это отеки нижних век… У человека могут быть заболевания почек. Это характерный отек с желтоватым оттенком, который не проходит на следующий день или через день", - пояснил медик.Иногда отеки вен могут указывать на заболевания слезовыводящих путей, нарушения щитовидной железы, и проблемы с эндокринной системой.