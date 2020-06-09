Польза солнца: перечень фактов о пользе загара для нашего организма

Учёные выделили пять вещей, которые помогут избежать риска диабета, рака, болезней сердца и помогут прожить подольше.Люди, которые следили за всеми пятью факторами, прожили на 10 лет дольше сверстников без болезней. Давайте попробуем отнестись к себе серьёзно и объективно.В исследовании участвовало 38 366 мужчин и 73 196 женщин, за которыми наблюдали до 34 лет. В случаях, когда у наблюдавшихся всё-таки диагностировали рак, люди, продолжавшие придерживаться пяти правил, смогли прожить 23 года. Не придерживавшиеся – только 11 лет.Полное следование всем пяти факторам снижает риск болезней максимально эффективно. Женщины, соблюдающие четыре из них в течение двадцати-тридцати лет, прожили без диабета и сердечных заболеваний на 12 лет дольше сверстниц, а мужчины на 14 лет.Эти факторы: умеренное потребление алкоголя, полчаса ежедневной физической активности, здоровый вес (индекс массы тела ниже 25), правильное питание и отказ от курения.