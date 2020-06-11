Названы опасные свойства консервированных продуктов

Важно знать меру.Консервированные продукты часто делают с избытком натрия и других консервантов для увеличения срока годности. Однако из-за этого они могут вызывать проблемы с сердцем, повышать артериальное давление или задерживать воду, провоцируя отеки.По словам американского диетолога Ариэль Кестенбаум, также есть опасения, что консервы заражены BPA (бисфенолом А). Около 10% консервированных продуктов все еще содержат это химическое вещество. При его регулярном попадании в организм может увеличиваться риск заболевания раком.Свежие или консервированные продукты?В большинстве случаев нет реальной разницы в питательной ценности консервированных и свежих фруктов и овощей. Однако имеет значение то, что добавлено для сохранения или улучшения их вкуса. Консервированные фрукты часто хранятся в сиропах с большим количеством сахара, в то время как избыток натрия является основной проблемой консервированных овощей.Учитывая это, важно искать варианты с пониженным содержанием натрия или без его добавления. Если это невозможно, нужно пробовать тщательно промывать овощи перед употреблением.Консервированные или замороженные продукты?Как правило, замороженные фрукты и овощи лучше, потому что они вступают в процесс замораживания, достигая максимальной зрелости, то есть, когда содержат наибольшее количество питательных веществ. Кроме того, такие продукты гораздо реже содержат консерванты и часто на вкус более свежие, чем консервированные. С другой стороны, консервированные фрукты и овощи имеют тенденцию терять часть своей пищевой ценности из-за температуры, при которой происходит процесс консервирования.