Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты

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Очагами коронавирусной инфекции нового типа могут быть общественные уборные. К такому выводу, как пишет информационное агентство РИА Новости, пришли ученые из Китая, которые выяснили, что при смыве воды в туалете в воздухе может появляться облако мелких частиц с содержанием вируса.Компьютерные симуляции, осуществленные китайскими исследователями, показали, что смыв воды в туалете может создавать воздушные вихри, которые распространяют аэрозольную взвесь с частицами коронавируса. Создаваемое в результате смыва унитаза аэрозольное облако может подниматься примерно на метр и сохраняться в воздухе больше минуты.Симуляции показали, что за пределы унитаза попадает более шестидесяти процентов частиц SARS-CoV-2. Если туалетом пользуются несколько человек, то вероятность заражения коронавирусной инфекцией через аэрозольную взвесь из унитаза является весьма высокой."Особую опасность представляют общественные уборные, в которых может быть несколько унитазов. Такие места могут быть настоящими очагами распространения коронавируса, и этот факт следует учитывать при оценке эпидемиологических рисков, а также при организации мер по их снижению", — говорят авторы исследования. Ученые добавляют, что обезопасить себя от коронавируса из унитаза можно закрывая его крышку при смыве.