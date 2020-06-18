Почему витамин B12 является одним из самых нужных организму и как его получить?

Специалисты констатируют, что витамин B12 является одним из самых нужных организму, поскольку защищает клетки головного мозга от воспаления, улучшает состояние сердца, способствует здоровью кишечника, помогает предотвратить деменцию. Если получать его из пищи, следует употреблять определенные продукты.Витамин В12 (кобаламин) является одним из восьми комплексных витаминов группы В, считающихся необходимыми для здоровья человека из-за их участия в важных клеточных процессах, включая обмен веществ, кровообращение, когнитивная деятельность. Говоря о том, почему он является одним из самых нужных организму, ученые поясняют: В12 поддерживает выработку цепей ДНК, содержащих жизненно важный генетический материал.Также существуют другие факторы, делающие витамин нужным организму. Об это информирует Food News.Препятствует анемии. Кобаламин повышает выработку красных кровяных клеток, что снижает риск развития анемии, состояния, способного вызвать упадок тонуса, усталость, чувство вялости.Оздоровляет сердце. Он работает вместе с другими витаминами группы В (В6, В9) – их комплексное действие подавляет артериальную жесткость, биомаркер сердечных заболеваний.Блокирует воспаление мозга. Помогает организму вырабатывать вещество миелин, защищающее мозговые нейроны от развития воспалительных процессов.Способствует равновесию. Дефицит витамина В12 создает проблему потери равновесия: могут наблюдаться трудности при ходьбе, покалывание в ногах.Поддерживает здоровье полости рта. Люди, имеющие низкий уровень вещества, склонны к нарушениям в ротовой полости, включая язвы, глоссит, воспаления языка.Важен для зрения. Кобаламин защищает зрительный нерв от воспаления и повреждений, способных приводить к дегенерации желтого пятна и слепоте.Снижает риск развития деменции. Исследования подтверждают благотворное влияние витамина B12 на мозг, его способность защищать от возрастного умственного расстройства.Укрепляет кишечник. Низкий уровень вещества вызывает проблемы с пищеварением: потерю аппетита, запоры, диарею.Как получить витамин В12?«Люди всех возрастов могут испытывать его дефицит, в этом случае могут наблюдаться когнитивные проблемы, желтуха, анемия, запоры, усталость или общая слабость, одышка, повышенная нервозность. Часто нехватка В12 связана с тем, что в пищу не употребляется достаточное количество содержащих его продуктов», - предупреждают эксперты.Они назвали лучшие источники нужного организму витамина:говядинаговяжья печеньмоллюскисардинытунецдрожжифорельмолоко (включая растительное)яйцатофу.