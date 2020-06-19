Ученые вывели «формулу смерти» для больных коронавирусом
Китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, он указывает на высокий риск летального исхода от COVID-19.
Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали медики из Первой дочерней больницы Университета Сучжоу.
Ученые изучили 172 заболевших, из которых 50,5% умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.
По наблюдению медиков, у выживших пациентов отмечается высокое количество лимфоцитов в крови и более низкий уровень интерлейкина-6.
На основе этих данных, ученые разработали формулу повышенного риска, которая представляет собой отношение интерлейкина-6 к лимфоцитам (ИЛ-6 /лимфоциты), так называемый упрощенный индекс иммунной дисрегуляции.
Благодаря новому маркеру можно будет выявлять больных с повышенным риском смертности и применять к ним методы современной терапии, не дожидаясь критического ухудшения состояния здоровья.
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