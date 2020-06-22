Названа самая уязвимая к коронавирусу группа крови

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Результаты последних исследований.Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.Ранее молекулярные биологи из Германии узнали, почему носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу. Другие ученые сообщали, что первая группа наименее подвержена коронавирусу.