Названа самая уязвимая к коронавирусу группа крови
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.
Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.
Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.
Ранее молекулярные биологи из Германии узнали, почему носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу. Другие ученые сообщали, что первая группа наименее подвержена коронавирусу.
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