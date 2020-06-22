Испанские диетологи назвали продукты для похудения и уменьшения целлюлита

Для уменьшения целлюлита следует употреблять продукты, содержащие калий, а также омега-3 жирные кислоты. Эти и другие продукты, способствующие похудению, назвали испанские диетологи.Эксперты по питанию констатируют: никакая диета не может устранить целлюлит сама по себе, обязательными дополнительными условиями являются физическая активность и косметические процедуры.«Тем не менее, есть ряд продуктов, которые должны быть включены в рацион, если нужно похудеть. Например, такие, которые обладают антиоксидантной способностью. Мы рекомендуем употреблять как можно больше овощей, свежими и приготовленными», - рассказали испанские диетологи изданию La Gaceta.Также для уменьшения целлюлита и похудения они советуют употреблять продукты, насыщенные калиеми Минерал содержится в овощах и фруктах, но особенно его много в бобовых, орехах, подсказали специалисты.Пополнили их список и продукты, обладающие противовоспалительными свойствами: благодаря их действию на организм активизирует кровообращение, что важно для активных метаболических процессов, связанны с расходом жировых клеток. По словам диетологов, необходимо употреблять в пищу жирную рыбу, оливковое масло, а также специи – корицу, куркуму, имбирь.Напоследок они призвали всех, кто хочет похудеть, правильно ужинать.«Ужин является важным пунктом любого плана по устранению целлюлита и похудения. Он должен быть легким и сбалансированным, в общих чертах состоять из таких блюд, как свежие салаты, овощные бульоны, куриная грудка», - поделились специалисты.