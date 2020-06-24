Как правильно пить в жару: несколько важных правил
Нельзя пить залпом
Если все будет происходить слишком быстро, организм просто не успеет усвоить нужное количество воды. В результате ты получишь не восстановление водного баланса, а обезвоживание. Пить следует каждые 15 минут по три-четыре глотка.
Не стоит пить только холодную жидкость
Чтобы процесс пищеварения и усвоения полезных веществ проходил нормально, температура воды или иной жидкости должна равняться температуре тела.
Не ограничивайся только водой
Стереотип о том, что пить нужно исключительно простую воду очень распространен, но на самом деле, ее нужно разбавлять и другими жидкостями. Дело в том, что простая вода, зачастую, не содержит необходимых солей, минералов и полезных веществ. В жару идеально подойдут суп из овощей, соки, кисломолочные продукты, сочные фрукты и ягоды. Также стоит пить немного минеральной воды.
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