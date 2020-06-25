Соевые бобы оказались источником лекарства против слабоумия
Эксперименты с грызунами показали: это единственное известное на сегодняшний день соединение, которое способно без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, ограждающий головной мозг.
Сообщается, что животным в течение нескольких дней до и после введения вещества, имитирующего развитие болезни Альцгеймера с потерей памяти, давался фрагмент соевого белка. В самом начале эксперимента и после развития отклонений животные должны были преодолеть лабиринт.
Оказалось, мыши, которые употребляли дипептид с кормом, лучше справлялись с задачей, чем контрольная группа. По словам ученых, фрагмент белка оказывал положительное влияние как на долговременную, так и на кратковременную память. Теперь предстоит доказать эффективность соединения для человека.
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