Последствия на всю жизнь - прогноз для перенесших COVID-19
И не исключено, что изменения необратимы. По словам медиков, каждому третьему выздоровевшему может быть нанесен вред на всю жизнь с долгосрочным повреждением легких. Одновременно с этим у 10% переболевших коронавирус способен отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Причем, негативные последствия не ограничиваются проблемами с легкими и сердцем - страдает также психика и весь организм в целом. Экспертов тревожит факт того, что поступает все больше данных о способности вируса вызывать повреждения мозга, повышая риск развития болезни Альцгеймера.
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