Последствия на всю жизнь - прогноз для перенесших COVID-19

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании, передает "Российская газета", предупреждают: коронавирусная инфекция может не пройти бесследно. Статистика говорит, что многие здоровые люди 40-50 лет, давно перенесшие COVID-19, до сих пор страдают от тревожности, хронической усталости и прочих нарушений.И не исключено, что изменения необратимы. По словам медиков, каждому третьему выздоровевшему может быть нанесен вред на всю жизнь с долгосрочным повреждением легких. Одновременно с этим у 10% переболевших коронавирус способен отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы.Причем, негативные последствия не ограничиваются проблемами с легкими и сердцем - страдает также психика и весь организм в целом. Экспертов тревожит факт того, что поступает все больше данных о способности вируса вызывать повреждения мозга, повышая риск развития болезни Альцгеймера.