Медики назвали ранее неизвестную причину недосыпания

Человек может испытывать недосыпание и чувство разбитости по утрам из-за недостатка воды в организме. К такому выводу пришла группа ученых из США и Великобритании.По словам специалистов, обезвоженный организм, чтобы себя защитить выделяет гормон вазопрессин. Он помогает удержать остатки жидкости в организме. Однако, как выяснилось, это влияет на раннее пробуждение. Как подсчитали ученые, человек может потерять до двух часов дня в сутки.Медики советуют перед сном выпивать стакан воды. По их словам, это не не ведет к отечности, а напротив препятствует застаиванию жидкости и разжижению крови, пишет MedikForum.