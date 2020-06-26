Медики назвали ранее неизвестную причину недосыпания
По словам специалистов, обезвоженный организм, чтобы себя защитить выделяет гормон вазопрессин. Он помогает удержать остатки жидкости в организме. Однако, как выяснилось, это влияет на раннее пробуждение. Как подсчитали ученые, человек может потерять до двух часов дня в сутки.
Медики советуют перед сном выпивать стакан воды. По их словам, это не не ведет к отечности, а напротив препятствует застаиванию жидкости и разжижению крови, пишет MedikForum.
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