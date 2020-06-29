Иранские ученые определили продукты, снижающие высокий уровень сахара в крови
Доводы ученых опубликовал Азиатско-Тихоокеанский журнал клинического питания. Они определили, что продуктами, снижающими высокий уровень сахара в крови, являются водоросли, дрожжи, рыба лососевых пород, креветки. Данные продукты отличаются высокой концентрацией астаксантина.
«Этот компонент продуктов, богатых омега-3, обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови», - заявили исследователи в публикации журнала.
Иранские медики курировали проекта, длившийся два месяца, на протяжении которых больные диабетом люди выборочно получали астаксантин. К финалу выяснилось: те, кто его употреблял, смогли уменьшить содержание жира в организме – помимо снижения высокого уровня сахара в крови у них также сократилось систолическое давление.
«Мы считаем, что рацион, содержащий продукты с астаксантином, крайне полезен для людей с диабетом 2 типа», - резюмировали авторы работы.
Дополнительно ученые сообщили, что продукты с астаксантином обладают другими преимуществами для здоровья, причем не только диабетиков. Обладая выраженным противовоспалительным эффектом, данное вещество способствует укреплению иммунитета и способствует продлению молодости.
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