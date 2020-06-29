Иранские ученые определили продукты, снижающие высокий уровень сахара в крови

Согласно данным, полученным иранскими специалистами, продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, содержат антиоксидантное вещество, способное снижать высокий уровень сахара в крови. Речь идет о каротиноиде под названием астаксантин.Доводы ученых опубликовал Азиатско-Тихоокеанский журнал клинического питания. Они определили, что продуктами, снижающими высокий уровень сахара в крови, являются водоросли, дрожжи, рыба лососевых пород, креветки. Данные продукты отличаются высокой концентрацией астаксантина.«Этот компонент продуктов, богатых омега-3, обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови», - заявили исследователи в публикации журнала.Иранские медики курировали проекта, длившийся два месяца, на протяжении которых больные диабетом люди выборочно получали астаксантин. К финалу выяснилось: те, кто его употреблял, смогли уменьшить содержание жира в организме – помимо снижения высокого уровня сахара в крови у них также сократилось систолическое давление.«Мы считаем, что рацион, содержащий продукты с астаксантином, крайне полезен для людей с диабетом 2 типа», - резюмировали авторы работы.Дополнительно ученые сообщили, что продукты с астаксантином обладают другими преимуществами для здоровья, причем не только диабетиков. Обладая выраженным противовоспалительным эффектом, данное вещество способствует укреплению иммунитета и способствует продлению молодости.