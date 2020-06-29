Важно при диабете. Продукты, обеспечивающие стабильный уровень сахара в крови

От яблок и горького огурца до грецкого ореха: многие продукты оказывают положительное влияние на уровень сахара в крови и потому их важно употреблять при диабете. Некоторые продукты обладают наиболее выраженными качествами, обеспечивающими стабильные показатели глюкозы.Грецкие орехи. Благодаря насыщенности жирными кислотами они долго перевариваются организмом, что не дает сахару в крови повышаться. Для полезного эффекта медики советуют съедать горстку в день.Черника. Один из лучших продуктов при диабете: черника обладает способностью влиять на уровень сахара в крови. Вещество инулин, входящее в ее состав, ведет к его понижению, что благоприятно влияет на лечение болезни. Благодаря ягоде можно скорректировать дозировку сахароснижающих препаратов, а порой, при легком течении болезни или предиабете, даже отказаться от них.Яблоки. Они насыщены пектином – данный тип растительных волокон усваивается кишечником определенным образом, обеспечивая эффект стабилизации уровня сахара в крови.Овсянка. При диабете она готовится согласно правилам: не употреблять каши быстрого приготовления, использовать крупные хлопья, а лучше крупнодробленый овес, готовить на воде, обезжиренном коровьем или соевом молоке. В таком случае после овсянки повышение уровня сахара в крови будет происходить медленно и равномерно.Ревень. Кислые овощи почти не содержат сахара, отличаются малым количеством углеводов, то есть, имеют низкий гликемический индекс (ГИ). Продукты с низким ГИ наиболее предпочтительны при диабете: они не вызывают колебаний глюкозы.Горький огурец (момордика харанция). Его употребление предотвращает развитие резистентности к инсулину, на фоне которой развивается диабет 2 типа.Бамия. Зеленые стручки, напоминающие зеленый горошек, полны волокон, усвоение которых стабилизируют уровень глюкозы в крови.Бобовые. Все продукты этой группы отличаются низким ГИ, содержат много клетчатки, замедляющей процессы выделения глюкозы в кровь. Дополнительный бонус бобовых для диабетиков – они эффективно поддерживают хорошее состояние сосудов, препятствуют развитию гипертонии.Перловка. Включение перловки в рацион диабетиков может улучшить состояние здоровья. Крупа имеет низкий гликемический индекс, не вызывает всплесков уровня сахара в крови, а также укрепляет сосуды, способствуя их активному очищению от холестериновых бляшек.Гречка. Содержит вещество хиро-инозитол, обеспечивающее снижение высокой концентрации сахара.Топинамбур. В состав продукта входит неперевариваемое волокно инулин, надолго насыщающее и потому способствующее поддержанию уровня сахара в крови без резких подъемов. Регулярное потребление топинамбура помогает похудеть, что бывает важно при диабете.Козлобородник. Также богат инулином.Кресс-салат. Одна чайная ложка в день позволяет добиться снижения количества глюкозы в крови. Растительный продукт насыщен хромом, улучшающим транспортировку сахара в клетки, что важно для предотвращения диабета.Чай, вода. Идеальны при диабете, поскольку практически не влияют на уровень сахара в крови. Их достаточное питье улучшает метаболические процессы, активизирующие сжигание жира организмом, – это очень важно для людей, склонных к развитию диабета.