5 опасных для будущих мам продуктов питания
Плохо приготовленное мясо. В пищу необходимо употреблять только очень хорошо приготовленное мясо, если вы ожидаете ребёнка. Таким образом снижается риск опаснейшего паразитарного заболевания токсоплазмоза. Оно вызывается крошечным паразитом, проживающим в сыром мясе.
Сырые яйца. Продолжаем соблюдать осторожность в отношении сырой пищи, только теперь яиц. Употребление их в сыром виде чревато сальмонеллой, но беременным её лучше избегать.
Кунжутные семечки. В стародавние времена сухие семена кунжута вообще использовались в качестве препарата для стимулирования аборта. Дело в том, что они активизируют мышцы матки, что может спровоцировать выкидыш.
Папайя. Сырая и неочищенная папайя содержит субстанцию под названием латекс, которая вызывает сокращения матки. Кроме того, в этом фрукте содержатся папаин и пепсин, ограничивающие рост плода.
Ананас. Содержит бромелайн, размягчающий шейку матки и способствующий выкидышам. Также нагревает организм, что может спровоцировать аборт или преждевременные роды.
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