5 удивительных продуктов питания против лишнего жира на животе

Все мы знаем о том, что чем меньше человек ест, тем меньше подкожного жира имеет. Но существуют продукты питания, употребление которых способствует похудению, причем в самых правильных местах тела.Авокадо. В половинке этого фрукта 10 г здоровых мононенасыщенных жиров. Это защищает от скачков уровня сахара, которые приказывают организму начинать процессы сохранения жира в области живота.Бананы. В одном банане содержится 422 мг калия. А этот минерал ограничивает количество отёков в области живота.Йогурт. В одной чашки йогурта достаточное количество продукта для стимулирования роста «хороших» бактерий в животе. Более того, йогурт избавляет желудочно-кишечную систему от «плохих» микроорганизмов, способствующих вздутию.Ягоды. Насыщены антиоксидантами, улучшающими кровоток и доставляющими большее количество кислорода к мышцам. После употребления ягод физические нагрузки становятся более эффективными, и это касается упражнений на мышцы пресса. Ну а для избавления от жира на животе, чтобы этот пресс можно было увидеть, рекомендуются аэробные нагрузки, перед выполнением которых попробуйте употреблять йогурт с ягодами.Зелёный чай. Всего две чашки напитка повысят скорость метаболизма и помогут потерять больше жира. Это же касается и жира в области живота.