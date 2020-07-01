Могут ли статины привести к выпадению волос

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Некоторые пациенты после приема статинов заметили истончение и даже выпадение волос. Их интересует, ограничиваются ли действия данных лекарств только показателями холестерина, или статины могут спровоцировать другие неприятные последствия.Выпадение волос или аллопеция входит в число побочных эффектов всех статинов, но является довольно редким явлением. Многие другие лекарства могут спровоцировать выпадение волос. К примеру циметидин - средство подавления повышенной кислотности при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, нестероидные противовоспалительные средства вроде нурофена, антидепрессанты и блокаторы, а также лекарства для лечения повышенного артериального давления из группы ингибиторов АСЕ.Механизмы действия лекарственных препаратов одной группы схожи, но их воздействие на организм пациентов различается. У некоторых женщин процесс выпадения волос может ускориться после наступления менопаузы из-за сокращение уровня гормона эстрогена. В этом случае нормальный рост волос можно восстановить с помощью гормонозаместительной терапии. Однако у других представительниц прекрасного пола волосы как раз выпадают из-за терапии.Если причиной выпадения волос являются лекарства, то необходимо установить под контролем врача, какие препараты провоцируют неприятный эффект. Их можно перестать принимать или перейти на другие лекарства, имеющие схожий терапевтический эффект, но не влияющие на волосы. Для восстановления потерянных волос в случае обнаружения обратимой причины требуется от двух до трех месяцев. Можно установить «вредное» лекарство, постепенно отменяя с разрешения врача каждый препарат и наблюдая за тем, какой эффект это оказывает на густоту волос, пишет The Daily Mail.