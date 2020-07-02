Диетологи рассказали, как отказ от соли влияет на процесс похудения

Как похудеть, не прибегая к изнурительным диетам.Избавиться от жировых отложений на животе, как правило, очень сложно, отмечают врачи-диетологи, но реально, если следовать определенным правилам питания.В первую очередь необходимо заменить соль пряностями, рекомендуют медики. Конечно, соль полезна, но в определенных количествах, а вот ее переизбыток может приводить к отечности, поскольку соль задерживает жидкость в организме. Стоит только перестать добавлять соль в блюда, как через пару недель результат будет налицо. Соль можно заменить специями, что будет полезнее для здоровья и фигуры.Во-вторых, обратите внимание на петрушку. Как давно известно, она активно помогает в борьбе с лишним весом. Добавляйте петрушку везде. Эта зелень чудесно подходит как для салатов, так и для супов и вторых блюд. Петрушка к тому же насыщает еду приятным вкусом и ароматом. Она содержит много витаминов и полезных веществ, обладая также легким мочегонным действием. Для усиления эффекта готовьте отвар из петрушки и принимайте его перед приемом пищи.Диетологи советуют есть побольше огурцов, поскольку этот низкокалорийный продукт надолго утоляет голод. Также огурцы помогают снимать отеки, а это очень важно для поддержания стройной фигуры тела.