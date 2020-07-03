Три продукта, на которые стоит обратить внимание женщинам после 40 лет
Кроме активного образа жизни помочь в сохранении здоровья может правильное питание. Женщинам после сорока рекомендуют включить в рацион указанные ниже продукты.
Рыба
Лосось и другая жирная рыба богата омега-3 и постным белком. Несмотря на большое количество жира, лосось помогает надолго сохранить чувство сытости, что снижает общее потребление калорий. Кроме этого, омега-3 позитивно сказывается на коже.
Квашенная капуста
Квашеная капуста популярна на территории постсоветского пространства, а также в азиатских странах. Это неудивительно, ведь в ней содержатся пробиотики, которые улучшают здоровье кишечника.
Горький шоколад
Многим нравится баловать себя сладостями. Но обычные пирожные и печенье лучше заменить на горький шоколад. В нем много флавонолов, которые защищают сердце, снижают риск диабета и понижают кровяное давление.
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