Три продукта, на которые стоит обратить внимание женщинам после 40 лет

Рубеж в сорок лет – это не только количество свечей на торте. С организмом начинают происходить определенные изменения, в частности, приходится лучше следить за метаболизмом, мышечной массой, гормональным балансом, настроением и весом, поскольку возраст – фактор риска определенных заболеваний.Кроме активного образа жизни помочь в сохранении здоровья может правильное питание. Женщинам после сорока рекомендуют включить в рацион указанные ниже продукты.РыбаЛосось и другая жирная рыба богата омега-3 и постным белком. Несмотря на большое количество жира, лосось помогает надолго сохранить чувство сытости, что снижает общее потребление калорий. Кроме этого, омега-3 позитивно сказывается на коже.Квашенная капустаКвашеная капуста популярна на территории постсоветского пространства, а также в азиатских странах. Это неудивительно, ведь в ней содержатся пробиотики, которые улучшают здоровье кишечника.Горький шоколадМногим нравится баловать себя сладостями. Но обычные пирожные и печенье лучше заменить на горький шоколад. В нем много флавонолов, которые защищают сердце, снижают риск диабета и понижают кровяное давление.