Повышенный холестерин. Три простых изменения в питании, которые помогут его снизить

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Снизить повышенный уровень холестерина можно путем простых изменений в питании – для этого следует начать употреблять бобовые, авокадо и орехи.Для человека с высоким уровнем холестерина (особенно если это «плохой» холестерин ЛПНП) повышенный риск сердечных заболеваний является печальной реальностью. Холестериновые бляшки обладают свойством прилипать к внутренним стенкам артерий, разрастаться и способствовать развитию атеросклероза – процесса, провоцирующего патологические изменения сосудистых тканей и кровотока.О проблеме в очередной раз напомнили специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании. Изданию Express Health они рассказали, как добиться снижения высоких показателей холестерина путем несложной коррекции рациона.«Еда и привычки питания влияют на содержание холестерина в крови: утверждение «ты есть то, что ты ешь» полностью себя оправдывает. К счастью, снижению холестерина содействуют простые изменения рациона», - констатируют медики из NHS.Начать есть фасоль и другие бобовые. Если человек заменит бобовыми употребляемое в пищу рафинированное зерно (пшеницу, рис), а также переработанное мясо, – высокий уровень холестерина может быть снижен. Это происходит за счет влияния клетчатки, минералов и белка, которыми насыщены бобовые культуры.«Исследовательские данные говорят, что употребление полстакана бобовых в день позволяет добиться снижения «плохого» холестерина ЛПНП в среднем на 6,6 мг/дл», - поделились британские эксперты.Полюбить авокадо. Диетологи предлагают использовать авокадо как здоровую альтернативу сливочному маслу: например, завтракать хлебом с авокадо, а не с маслом. Этот растительный продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами и клетчаткой, благодаря чему его потребление дает эффект снижения уровня холестерина ЛПНП.«Замена твердых жиров на авокадо существенно изменяет липидный профиль человека, уменьшает количество окисленных частиц «плохого» холестерина. Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению уровня ЛПНП-холестерина даже при наличии лишнего веса или ожирения», - уведомили сотрудники службы.Употреблять орехи. Подобно авокадо, они богаты мононенасыщенными жирами и растительными разновидностями омега-3 жирных кислот типа полиненасыщенных жиров, связанных с более здоровым состоянием сердца. Орехи обеспечивают организм L-аргинином – аминокислотой, помогающей активнее вырабатывать оксид азота, что улучшает механизмы регуляции кровяного давление и содержания холестерина. Вдобавок они насыщены фитостеролами – растительными соединениями, блокирующими всасывание холестерина в кишечнике.«Анализ 25 исследований установил, что употребление двух-трех порций орехов в день помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в среднем на 10,2 мг/дл», - проинформировали медработники.