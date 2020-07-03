Повышенный холестерин. Три простых изменения в питании, которые помогут его снизить
Для человека с высоким уровнем холестерина (особенно если это «плохой» холестерин ЛПНП) повышенный риск сердечных заболеваний является печальной реальностью. Холестериновые бляшки обладают свойством прилипать к внутренним стенкам артерий, разрастаться и способствовать развитию атеросклероза – процесса, провоцирующего патологические изменения сосудистых тканей и кровотока.
О проблеме в очередной раз напомнили специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании. Изданию Express Health они рассказали, как добиться снижения высоких показателей холестерина путем несложной коррекции рациона.
«Еда и привычки питания влияют на содержание холестерина в крови: утверждение «ты есть то, что ты ешь» полностью себя оправдывает. К счастью, снижению холестерина содействуют простые изменения рациона», - констатируют медики из NHS.
Начать есть фасоль и другие бобовые. Если человек заменит бобовыми употребляемое в пищу рафинированное зерно (пшеницу, рис), а также переработанное мясо, – высокий уровень холестерина может быть снижен. Это происходит за счет влияния клетчатки, минералов и белка, которыми насыщены бобовые культуры.
«Исследовательские данные говорят, что употребление полстакана бобовых в день позволяет добиться снижения «плохого» холестерина ЛПНП в среднем на 6,6 мг/дл», - поделились британские эксперты.
Полюбить авокадо. Диетологи предлагают использовать авокадо как здоровую альтернативу сливочному маслу: например, завтракать хлебом с авокадо, а не с маслом. Этот растительный продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами и клетчаткой, благодаря чему его потребление дает эффект снижения уровня холестерина ЛПНП.
«Замена твердых жиров на авокадо существенно изменяет липидный профиль человека, уменьшает количество окисленных частиц «плохого» холестерина. Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению уровня ЛПНП-холестерина даже при наличии лишнего веса или ожирения», - уведомили сотрудники службы.
Употреблять орехи. Подобно авокадо, они богаты мононенасыщенными жирами и растительными разновидностями омега-3 жирных кислот типа полиненасыщенных жиров, связанных с более здоровым состоянием сердца. Орехи обеспечивают организм L-аргинином – аминокислотой, помогающей активнее вырабатывать оксид азота, что улучшает механизмы регуляции кровяного давление и содержания холестерина. Вдобавок они насыщены фитостеролами – растительными соединениями, блокирующими всасывание холестерина в кишечнике.
«Анализ 25 исследований установил, что употребление двух-трех порций орехов в день помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в среднем на 10,2 мг/дл», - проинформировали медработники.
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