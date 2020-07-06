Испанский эксперт рассказал об опасностях приготовления яиц

Приготовление блюд из яиц сопряжено с определенными опасностями, рассказал изданию La Vanguardia пищевой технолог из Испании Марио Санчес. Одна из самых серьезных яичных угроз – это острая кишечная инфекция сальмонеллез, напомнил эксперт.Испанский технолог отметил, что заражение сальмонеллезом чаще всего связано именно с употреблением яиц: продукт может «наградить» организм соответствующими бактериями. По словам эксперта присутствующие в яйцах опасные микроорганизмы способны вызывать самые сильные поражения у людей старше 65 лет, у детей в возрасте до 5 лет, также при ослабленной иммунной системе.«Патогены в яйце устраняются только если готовить его при температуре выше 75 градусов», - рассказал Марио Санчес.Еще одна опасность – треснувшая скорлупа. Эксперт призвал никогда не готовить из потрескавшихся, битых яиц. Яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых, подчеркнул он.Санчес заявил, что при приготовлении блюд из яиц необходимо постоянно мыть руки, кроме того – чистить поверхности, с которыми они соприкасались. Испанский эксперт пояснил, что контакт с яйцом может оставить на коже столько же бактерий, сколько сырые мясо или рыбой, в этом таится очередная опасность продукта.Однако специалист констатирует, что яйца перед приготовлением лучше не мыть, особенно заранее. Подобным образом можно разрушить естественную защитную пленку на них, рассказал он. Для очищения можно воспользоваться сухой кистью.