Генетические исследования помогут разобраться с непереносимостью лактозы

Евгений Сас | Профессор, д. м. н., врач-гастроэнтеролог Военно-медицинской академииРассказывает, кому необходима безлактозная диета и кому она полезна."Чтобы обсуждать вопросы безлактозной диеты, необходимо сразу объяснить два термина: врожденная непереносимость лактозы (по аналогии с целиакией - врожденной непереносимости злаковых) и приобретенная непереносимость лактозы. Первый вариант - врожденная непереносимость лактозы - проявляется сразу, с рождения вздутием, метеоризмом, диареей либо послаблением стула. Проявляется она при приеме любых молочных продуктов. Некоторые путают с нарушением усваивания казеина, когда непереносимость возникает на прием молока, а кефир, ряженка, йогурт переносятся нормально.Определить это отклонение сейчас можно с помощью исследования на ген, кодирующий синтез лактазы - фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу. Генотип СС означает, что у человека врожденный вариант недостаточности. Но две буквы обозначают, что мы получили дефектный ген от обоих родителей, а вариант генотип СТ означает, что один из генов исправно работает, и человек длительное время может нормально переносить лактозу. Клинически ситуация может проявиться только при хронических заболеваниях кишечника (начиная с болезни Крона, неспецифического язвенного колита и заканчивая банальным дисбиозом кишечника, синдромом раздраженного кишечника). В этом случае диета тоже принесет облегчение, однако мы должны понимать, что одну из причин возникновения непереносимости лактозы (хроническое заболевание) мы не решили.Второй вариант - приобретенная непереносимость лактозы - возникает исключительно только по причине поражения кишечника. Развивается атрофия слизистой, которая вырабатывает все меньше и меньше лактазы, и мы получаем непереносимость. При генетическом исследовании мы получим генотип ТТ. Для данного случая безлактозная диета будет носить паллиативный характер. Все усилия должны быть направлены на терапию основного заболевания: восстановление микробиоты (лекарства из группы пребиотиков), улучшение трофики кишечного эпителия (лекарства из группы ребамипида), нормализация работы билиарного тракта (лекарства на основе урсодезоксихолевой кислоты) и поджелудочной железы (лекарства из группы полиферментов). Подбор терапии должен проводить врач".