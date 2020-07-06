Ученые доказали способность сальмонеллы проникать в листья салата

Опасные микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность в листьях салата даже несмотря на средства для антибактериальной обработки овощей. К такому выводу, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", пришли исследователи из США, обнаружившие в листьях салата сальмонеллу.И не только сальмонеллу — в листьях салата, как показало исследование, проведенное сотрудниками Университета штата Делавэр, могут скрываться и другие условно патогенные микроорганизмы. В частности — кишечная палочка, а также листерия. Бактерии, при этом, не боятся воды и дезинфицирующих средств, используемых для обработки овощей, так как скрываются в самих листьях, проникая в их воздушные поры.Укрывшихся внутри листьев микробов нельзя уничтожить даже ультрафиолетовым излучением, которое обычно легко справляется с обеззараживанием овощей. Озон, применяемый в этих же целях, тоже не помогает избавиться от потенциально опасных бактерий."Заражение растений бактериями может происходить еще на стадии выращивания салата. И этот фактор может провоцировать инфекционные болезни у людей, которые затем едят салат", — рассказывают американские ученые, отмечая, что зараженный сальмонеллой салат никак не отличается визуально от обычного, поэтому определить инфицирование "на глаз" не выйдет.