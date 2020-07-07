Холодная вода в жару может стать ударом по здоровью. Мнение врача

По мнению врача Андрея Тяжельникова, контактировать с холодной водой в жару могут только люди с очень крепким здоровьем, закаленные. Остальные рискуют пострадать.Холодная вода в жару может стать ударом по здоровью – об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Медик пояснил, что не подготовленному специально организму тяжело переносить резкий контраст температур.«Сама по себе жара вызывает стресс. Температура тела повышается, и разница с температурой холодной воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические нарушения, слабый иммунитет», - поделился мнением специалист.В жару Тяжельников рекомендует в целом избегать резких перепадов температуры. По его словам, для здоровья гораздо безопаснее принимать «мягкий» теплый душ или делать компрессы для лица и головы.Холодные напитки и продукты разгоряченному солнцем человеку также лучше не употреблять, говорит эксперт.«Из-за резкой разницы между температурой тела и еды- напитков может возникать что-то вроде стресса и шок для организма», - пояснил он.Особенно опасными врач считает охлажденные напитки, употребляемые через соломинку. Такой способ питья не дает им прогреться в полости рта, сразу попадая в горло ледяными – это чревато ослаблением работы иммунной системы, повышенным риском инфекций.