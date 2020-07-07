Обнаружены мутации, повышающие вероятность смерти от COVID-19

Исследование ДНК жертв COVID-19 и нескольких тысяч выживших после инфицирования показало, что существуют мутации, увеличивающие риск смертельного исхода от коронавирусной инфекции нового типа. Статья по теме, как пишет информационное агентство ТАСС, появилась в репозитории medRxiv."Мы обнаружили пять вариаций в четырех генетических последовательностях, которые связаны с риском смерти в результате COVID-19. Речь идет о достаточно редких генетических особенностях, которые имеют отношение к способности иммунитета реагировать на проникновение патогена в организм", — говорит Джулиан Гау, сотрудник Лаборатории молекулярной биологии при Совете Великобритании по медицинским исследованиям.Ученые под руководством Гау проанализировали геномы жителей Великобритании, поучаствовавших в проекте UK Biobank, и предложили шести тысячам из них пройти тестирование на коронавирус. Всего среди участников UK Biobank было выявлено почти полторы тысячи переболевших коронавирусом, а также почти двести человек, которые умерли в результате инфекции.Анализ данных показал, что существуют мутации в генах BRF2, ERAP2, ALOXE3 и TMEM181, которые в несколько раз (от пяти до тринадцати) увеличивают риск смерти от новой инфекции. Авторы исследования уверены, что это далеко не все генетические особенности, определяющие вероятность летального исхода от коронавируса — есть и другие подобные мутации, но их еще только предстоит найти.