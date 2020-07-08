Ученые создали лекарство от рака из яда скорпиона
Подробные результаты проведенного исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Pharmacology.
Полученное вещество способно блокировать атаку иммунных клеток на здоровые клетки организма. С помощью яда ученым удалось повлиять на работу клеток, таким образом вещество получилось способность блокировать исключительно калиевые каналы — именно они отвечают за развитие аутоиммунных и онкозаболеваний.
Специалисты уверены, что таким образом смогут найти ключ к созданию препаратов нового поколения.
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