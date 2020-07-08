Ученые создали лекарство от рака из яда скорпиона

Российские и бельгийские ученые создали лекарство от рака и аутоиммунных заболеваний, взяв за основу яд скорпиона Mesobuthus eupeus.Подробные результаты проведенного исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Pharmacology.Полученное вещество способно блокировать атаку иммунных клеток на здоровые клетки организма. С помощью яда ученым удалось повлиять на работу клеток, таким образом вещество получилось способность блокировать исключительно калиевые каналы — именно они отвечают за развитие аутоиммунных и онкозаболеваний.Специалисты уверены, что таким образом смогут найти ключ к созданию препаратов нового поколения.