Найдена нетоксичная замена ибупрофену и парацетамолу

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Университет Луизианы, передает "Новости Mail.RU", разработал безопасную альтернативу парацетамолу. Известно, что парацетамол является одним из самых часто применяемых средств в мире. Его используют в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. И у него есть побочные эффекты. В частности, при большой дозировке парацетамол токсичен для печени. Передозировка парацетамолом грозит летальным исходом.Иногда медики назначают для обезболивания и снижения температуры нестероидные противовоспалительные препараты вроде ибупрофена. Однако они тоже могут навредить - от них страдают почки. Ученые попытались найти безопасную замену одновременно ибупрофену и парацетамолу, проверив 21 соединение на эффективность и токсичность.В результате внимание ученых привлекло вещество, по своей химической структуре и свойствам аналогичное парацетамолу, но безопасное для печени и почек. Соединение эффективно справлялось с жаром и болью. Ученые надеются получить этой осенью официальное одобрение американских регулирующих органов на создание коммерческого средства на базе соединения.