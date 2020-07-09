Найдена нетоксичная замена ибупрофену и парацетамолу
Иногда медики назначают для обезболивания и снижения температуры нестероидные противовоспалительные препараты вроде ибупрофена. Однако они тоже могут навредить - от них страдают почки. Ученые попытались найти безопасную замену одновременно ибупрофену и парацетамолу, проверив 21 соединение на эффективность и токсичность.
В результате внимание ученых привлекло вещество, по своей химической структуре и свойствам аналогичное парацетамолу, но безопасное для печени и почек. Соединение эффективно справлялось с жаром и болью. Ученые надеются получить этой осенью официальное одобрение американских регулирующих органов на создание коммерческого средства на базе соединения.
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