Эксперты: люди с высоким холестерином должны сократить углеводы в рационе

Традиционно людям с повышенным холестерином советуют уменьшить потребление насыщенных жиров для контроля холестерина и снижения риска развития болезней сердца. Однако, отмечает Medical Express , новое исследование говорит о нецелесообразности данных советов.Так, Университет Южной Флориды установил: семейная гиперхолестеринемия (генетическое заболевание, при котором уровень холестерина у людей в 2-4 раза выше, чем у среднестатистического человека) не предполагает отказа от продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и сыр, и кокосового масла.Группа экспертов рассмотрела рекомендации по питанию для людей с семейной гиперхолестеринемией и сделала вывод, что у директив относительно пользы диеты с низким содержанием насыщенных жиров нет оснований. Специалисты говорят: следует выбирать продукты с низким содержанием сахара, ведь низкоуглеводная диета наиболее эффективна для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, пища, которая повышает уровень сахара в крови (хлеб, картофель, сладости), должна быть сведена к минимуму.