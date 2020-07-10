Опробована новая, сверхэффективная защита от радиации

Северо-Западный университет получил сверхстойкое к радиации вещество, внедрив атомы селена внутрь молекул природного пигмента меланина. Это сочетание позволило защитить отдельные клетки и микроорганизмы от смертельных доз ионизирующего излучения, пишет ТАСС.Известно: в коже человека меланин выступает в роли главной защиты от радиации - он эффективно улавливает УФ-излучение. Данное свойство даже заставило сотрудников NASA рассмотреть природные источники меланина как одно из средств защиты от космической радиации. Ученые попытались понять, какая из пяти природных разновидностей этого пигмента - желтый феомеланин, коричневый эумеланин, черные алломеланин и нейромеланин или же бежевый пиомеланин - лучше всего поглощает рентгеновское излучение.Детальный анализ показал: защитные свойства зависели от того, как много у меланина было атомов серы. Так как у селена атомы больше, ученые предположили, что замена серы на селен повысит стойкость соединения. Таким образом, было получено новое синтетическое соединение. Специалисты изготовили набор наночастиц из селеномеланина и обработали ими культуры клеток кожи и несколько колоний микробов. То же самое химики проделали с частицами из эумеланина и феомеланина. Клетки и микробов обработали смертельной дозой гамма-излучения.Благодаря селеномеланину удалось избежать появления множества повреждений в ДНК клеток (защита от радиации в среднем работала в 2-3 раза лучше, чем при использовании эумеланина и феомеланина). Более того, клетки продолжили размножаться только в тех случаях, когда в среде их обитания были наночастицы из селеномеланина.