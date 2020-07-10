Риск онкологии повышается из-за сидячего образа жизни

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Медицине давно известно о том, что сидячий образ жизни крайне негативно воздействует на здоровье, но теперь ученые из США представили новые доказательства того, что дефицит физической активности может способствовать развитию онкологических заболеваний. Доклад по теме опубликовали члены Американского онкологического общества.Сидячий образ жизни, как показало новое исследование, провоцирует высокие риски развития онкологии. Учитывая тот факт, что недостаток двигательной активности является более чем актуальной проблемой для огромного количества современных людей, речь идет об очень масштабной угрозе для мирового здравоохранения."Физическая активность и спорт благоприятно воздействуют на все системы человеческого организма — то есть, не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Депрессия, а также другие распространенные психологические проблемы, тоже могут быть связаны с сидячим образом жизни", — отмечают американские ученые.Главная опасность, ассоциированная с сидячим образом жизни — ожирение, которое само по себе является сложной медицинской проблемой, плюс, провоцирует множественные болезни, в том числе и рак. Соответственно, развитие комплексных программ, направленных на борьбу с дефицитом физической активности, может спасти миллионы жизней.