Названы эффективные способы спастись от жары

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Советы от известного медика.Зарубежный доктор Бахер Аль-Саид дал 7 советов по выживанию в жару. В частности, рекомендуется в обязательном порядке носить с собой бутылку с водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.При значительном повышении температуры на улице повышается вероятность солнечного удара, что сопровождается признаками: слабость, головная боль, головокружение, мелькание «мушек», тошнота, колебания артериального давления, нарушения сердечной деятельности.В связи с чем Бахер Аль-Саид посчитал важным дать советы, как избежать негативного влияния на здоровья в жару. В частности, доктор советует избегать прямого воздействия солнечных лучей, без необходимости не выходить из дома в обеденное время, использовать головные уборы. При ходьбе желательно искать тень.Также доктор настоятельно порекомендовал использование солнцезащитных очков, держать при себе бутылку с водой для увлажнения тела и предотвращения теплового стресса. Ещё один совет — обязательное применение стерильных влажных салфеток или геля для рук, так как это лето — это сезон кожных заболеваний.Бахер Аль-Саид уверен, что выжить в жару поможет и постоянное ополаскивание рук или лица водой. Также крайне важно не забывать о солнцезащитном креме, что касается как детей, так и взрослых, учитывая все участки тела.