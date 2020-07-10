«Синдром разбитого сердца» встречается все чаще на фоне пандемии

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Пандемия приводит к усилению различных видов стресса: экономического, социального, эмоционального. Ученые считают, что увеличение заболеваемости стрессовой кардиомиопатией – лишь одно из следствий этого негативного влияния.«Синдром разбитого сердца» или стрессовая кардиомиопатия – сравнительно редкое поражение сердца. При нем на фоне острого эмоционального стресса резко снижается способность сердечной мышцы перекачивать кровь. Его проявления могут напоминать инфаркт. Выздоровление обычно наступает через несколько дней или недель, но возможны смертельные исходы.Американские врачи обнаружили, что на фоне пандемии COVID-19 «синдром разбитого сердца» стал встречаться существенно чаще. Их небольшое исследование опубликовано в JAMA Network Open.В новом исследовании оценивается количество пациентов кардиологическими патологиями в двух больницах штата Огайо. Ученые из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) сравнили статистику за весну 2020 года с показателями предыдущих двух лет. В исследовании были рассмотрены истории болезни почти 2 тысяч пациентов. Распространенность «синдрома разбитого сердца» во время пандемии увеличилась примерно в два раза.Стрессовая кардиомиопатия стала гораздо чаще встречаться у людей, которые не инфицированы коронавирусом. Ученые считают, что причиной роста заболеваемости стало увеличение давления стрессовых факторов – психологических, экономических, социальных.«Пандемия создала сопутствующую нездоровую окружающую среду. Эмоциональное дистанцирование – не здоровый феномен. Экономическое давление влияет на здоровье. Мы видим, как увеличивается количество некоронавирусных смертей, и наше исследование говорит, что стрессовая кардиомиопатия усугубляется из-за стресса, созданного пандемией», - сказал доктор Анкур Калра (Ankur Kalra), ведущий автор исследования.