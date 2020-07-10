COVID-19 вызывает длительные сбои в работе иммунной системы
Хроническое повреждение лимфоцитов обычно регистрируется при ВИЧ, но механизм повреждения клеток иммунитета при коронавирусе носит другой характер. Специалисты из России говорят, что в отличие от ВИЧ, SARS-CoV-2 не может размножаться в клетках иммунной системы, то есть, через какое-то время уровень лимфоцитов должен приходить в норму.
Согласно препринту статьи, который опубликовали сотрудники Института вирусологии Уханя, COVID-19 может провоцировать длительное снижение уровня лимфоцитов. Для того, чтобы определить серьезность проблемы, ученые наблюдали за состоянием более чем полусотни людей, перенесших коронавирусную инфекцию.
"Даже через 11 недель после выздоровления в организме переболевшего человека фиксируются существенные фенотипические изменения в лимфоцитах, которые являются одними из ключевых клеток иммунитета. Судя по всему, коронавирус очень глубоко нарушает работу иммунной системы, поэтому организму требуется много времени, чтобы восстановиться", — отмечают исследователи.
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