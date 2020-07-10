Отказ от курения снизил риск смерти от инфаркта среди молодых людей на 70%

Такое снижение риска наблюдалось у людей младше 50 лет, которые бросили курить в течение года до инфаркта.Количество инфарктов у людей в возрасте младше 50 лет в последние годы увеличивается. Хорошо известно, что отказ от курения предупреждает сердечно-сосудистые катастрофы у людей старшего возраста. Но насколько эффективна эта мера профилактики инфаркта для относительно молодых людей, было не известно.Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, продемонстрировали убедительную связь между вероятностью смерти от инфаркта и предшествующим отказом от курения у молодых людей.У людей в возрасте до 50 лет риск смерти от первого инфаркта был ниже более чем на 70%, если они бросили курить в течение предыдущего года, показало исследование.«Эти совершенно четкие результаты: среди молодых людей, которые перенесли инфаркт, отказ от курения был связан с существенной пользой. Мы обнаружили ошеломляющий эффект этой меры. Но, к сожалению, мы обнаружили, что большинство молодых людей продолжает курить после инфаркта. Теперь стоит серьезный вопрос – как мы, система здравоохранения, можем помочь им бросить», - сказал Рон Бланкстейн (Ron Blankstein) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.Ученые рассмотрели истории болезни 2072 человек, которые перенесли инфаркт в возрасте младше 50 лет. Курила примерно половина из них. Было известно, что 343 пациента бросили курить в течение года, который предшествовал инфаркту.В течение 10 лет, следующих за инфарктом, умерли 13,2% курильщиков и 4,1% бросивших курить в течение года до инфаркта.