Названы продукты, способные выводить токсины из организма

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Токсины, которые накапливаются в человеческом организме в результате вредного воздействия окружающей среды, можно вывести, если употреблять особые продукты питания. Перечень таких продуктов сформировали специалисты по здоровому питанию.Доступным продуктом с мощным антитоксическим воздействием является свекла, в которой содержится антиоксидант под названием бетаин. Это вещество ускоряет восстановление клеток печени, которая отвечает за выведение токсинов из организма. Употреблять свеклу можно сырой и вареной, а также в виде сока.Другой очень полезный для печени продукт — имбирь. В его составе присутствуют микроэлементы и биологически активные вещества, которые помогают печени выводить токсины, а также способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, и, в частности, подавляют газообразование.Хлорофилл, полезный для выведения токсинов из организма, содержится в капусте и зелени. Летом нужно обязательно употреблять зелень — желательно, выращенную на огороде (в этом случае в ней больше полезных веществ). Еще одно полезное и очень простое средство от токсинов — вода с соком лимона. Пейте такой напиток в летнюю жару, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, а также стимулировать работу биологических систем, ответственных за вывод токсинов.