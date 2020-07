Как питаться, чтобы укрепить связки и сухожилия

Говоря о питании для здоровых сухожилий, важно хорошо представлять себе, о чем собственно идет речь. А сухожилием называют соединительную ткань, которая «крепится» с одной стороны к костям скелета, а с другой переходит в саму мышцу.У сухожилий очень важная работа – они передают движения, выполняемые мышцами, костям. Это обязательное условие практически любого двигательного усилия человека.Сухожилия бывают разными: короткими и длинными, узкими и широкими, цилиндрическими и плоскими, также есть сухожилия разделяющие мышцы на части, а есть соединяющие кости между собой. Задача сухожилия – свести к минимуму возможность деформации кости, несмотря на растягивающие усилия, которые производят мышцы. Все это подчеркивает значимость сухожильной ткани и говорит о необходимости заботиться о ее здоровье.Интересно знать, что самыми сильными считаются сухожилия ног. Так Ахиллово сухожилие выдерживает нагрузку 400 кг, сухожилие четырехглавой мышцы – 600 кг.Залог здоровья – это сбалансированное питание и здоровый сон. А для улучшения эластичности прочности сухожилий можно придерживаться основных правил питания:Пища должна быть сбалансированной по белкам, жирам и углеводам.Овощи и фрукты – лучшие друзья здорового питания.Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами C и E. Витамин C содержится в смородине, цитрусовых, шиповнике, землянике, красном перце, хрене. Витамин E можно обнаружить в маслах, пшенице, печени и горохе.Исключите вредную пищу (сухарики, чипсы, газировку, конфеты и жевательную резинку).Питайтесь несколько раз в день в одно и то же время.Важно понимать, что диета нужна в первую очередь тем, кто страдает от избыточного веса. Ведь именно лишние килограммы дают огромную нагрузку не только на костную систему, но и на суставы и сухожилия. Избыточный вес негативно сказывается на связочном аппарате в целом, нарушая процесс обмена веществ в организме.Но и сами диеты могут стать причиной нездоровья сухожилий, так как система питания с усиленным употреблением какого-либо одного ингредиента, к примеру, белка, может стать причиной разбалансировки метаболических процессов в связочном аппарате, что, безусловно, ослабит связки и сухожилия.И если вы всерьез задумались над вопросом питания способствующего укреплению сухожилий, то позаботьтесь о пище, богатой витаминами и микроэлементами.Витамины для сухожилийСамыми важными витаминами для соединительной ткани, из которой состоят сухожилия и связки, являются витамины E и C.Токоферол, относящийся к группе природных соединений, составляющих витамин E просто жизненно важен в деле укрепления связочного аппарата. Больше всего этого ценного витамина содержат злаки (особенно проростки пшеницы), петрушка, салат латук, сельдерей, морковь, растительные масла, желток яйца, облепиха, свекла, семечки и орехи, а также чеснок и шиповник.Источником витамина C для организма может стать не только лимон, но и другие цитрусовые, а также капуста, большинство фруктов и овощей, листовая зелень, ягоды крыжовника, смородины, шиповника и экзотический плод – киви.Если витаминов из пищи не достаточно, то нужно обратить свое внимание на синтетические витаминно-минеральные комплексы, которые можно приобрести в любой аптеке.Что вредно для сухожилийОбогатив свой рацион полезными для сухожилий продуктами, нельзя забывать об исключении из него неполезной еды. Так большой вред соединительной ткани наносит употребление пищи, содержащей различные химические элементы, особенно консерванты. Также опасны для сухожилий газированные напитки, тем более сладкие. Важно понимать, что искусственные красители провоцируют вымывание ценных веществ из организма, не позволяя им поступать в соединительную ткань.Костно-суставная система может пострадать и от употребления в пищу леденцов, чипсов, сухариков, жевательных резинок, отрицательно сказывающихся не только на состоянии пищеварительной системы, но и блокирующих механизм усваивания таких важных для сухожилий элементов питания, как фосфор и кальций. А если кальций и коллагено-образующие вещества не будут в достаточном количестве поступать с пищей, то организм будет вынужден автоматически извлекать их из костной и мышечной системы, а значит, пострадает и соединительная ткань.Какие продукты нужно есть для здоровья сухожилийЧтобы поддержать свою костно-мышечную систему и обеспечить себе на долгие годы способность безболезненно двигаться, нужно правильно питаться. Для этого нужно знать, какие продукты полезны нашим сухожилиям.Коллаген, как один из самых важных строительных компонентов для соединительной ткани, содержится в блюдах, приготовленных на основе желатина, таких как желе, заливные или холодец. Благодаря коллагену наши сухожилия будут эластичными и с легкостью справятся с любыми нагрузками.В курином яйце содержится не только очень ценный лецитин, способствующий здоровью нервной системы человека, но и не менее ценный для здоровья соединительной ткани витамин D.Богата витамином D и печень, в ней также содержатся ценные аминокислоты, важные для укрепления тканей сухожилия.Настоящим лидером по количеству важных аминокислот и незаменимым материалом для строительства тканей сухожилия является говядина.Не менее ценным продуктом является и рыба, к примеру, скумбрия, в которой содержатся жиры, помогающие защитить волокна сухожилий от перегрузки. Если исключить подобные продукты из рациона, то постепенно замедлится регенерация соединительной ткани и волокна сухожилий могут просто порваться.Нужно отдать должное и молочным продуктам, именно они служат доступным источником кальция. Кальций участвует в процессе проводимости нервного импульса в мышечно-сухожильном комплексе.О продуктах содержащих витамин C уже упоминалось. Важность этого витамина в том, что он входит в состав коллагена. Калия, обеспечивающего правильную работу костно-мышечной системы, много в абрикосах и, конечно же, в кураге.В миндале содержится легко усваиваемая организмом форма витамина E, что позволяет сухожилию быстро восстановиться после полученной травмы или растяжения.Полезны для сухожилий и некоторые пряности, к примеру, куркума. В куркуме помимо антибиотиков растительного происхождения есть витамины группы B, йод, фосфор и железо, что важно для быстрого восстановления соединительной ткани.Даже некоторые напитки способствуют здоровью сухожилий. Таковым является зеленый чай, который не только делает сухожилия более устойчивыми к нагрузкам, но и повышает их способность сопротивляться растяжениям.