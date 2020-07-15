У маринованных каперсов обнаружили неожиданное свойство

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Соединение, найденное в маринованных каперсах, показало способность активировать белки, необходимые для нормальной активности головного мозга и сердца. Это соединение потенциально может лечь в основу терапии эпилепсии и аритмии, пишет Medical Express.Сотрудники Университета Калифорнии обратили внимание на соединение, известное как кверцетин. Оно модулирует калиевые ионные каналы в генах семейства KCNQ. Дисфункция данных каналов связана с целым рядом расстройств, включая диабет, аритмию и эпилепсию. Соединение оказывает прямое воздействие на каналы KCNQ, регулируя то, как те ощущают электрическую активность в клетке.Кверцетин из экстракта каперсов связывается с определенной областью канала KCNQ, необходимой для реагирования на электрическую активность. Соединение заставляет канал открыться в моменты, когда он обычно находится в закрытом состоянии. Подобная активация, по мнению экспертов, способна побороть множество недугов, связанных с аномальной активность клеток.