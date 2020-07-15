У маринованных каперсов обнаружили неожиданное свойство
Сотрудники Университета Калифорнии обратили внимание на соединение, известное как кверцетин. Оно модулирует калиевые ионные каналы в генах семейства KCNQ. Дисфункция данных каналов связана с целым рядом расстройств, включая диабет, аритмию и эпилепсию. Соединение оказывает прямое воздействие на каналы KCNQ, регулируя то, как те ощущают электрическую активность в клетке.
Кверцетин из экстракта каперсов связывается с определенной областью канала KCNQ, необходимой для реагирования на электрическую активность. Соединение заставляет канал открыться в моменты, когда он обычно находится в закрытом состоянии. Подобная активация, по мнению экспертов, способна побороть множество недугов, связанных с аномальной активность клеток.
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