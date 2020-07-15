Врач-сомнолог посоветовала, как спать в жаркую ночь без кондиционера

Эксперты рассказали, как спать в жару без кондиционера.

Об этом сообщают СМИ.

Врач Алена Максимова, член Российского общества сомнологов, дала несколько рекомендаций тем, у кого в спальне нет кондиционера.

В летнюю жару ночи становятся настоящим испытанием для тех людей, которые плохо переносит зной.

На ночь в спальне врач советует ставить увлажнитель воздуха или просто тазик с водой, при этом нужно открыть окно и закрыть шторы.

Одеялом эксперт укрываться не рекомендует. Для этого пригодятся простыни или покрывала из натуральных тканей - лучше из льна или хлопка. Синтетику отложите в сторону, она не даст коже дышать.

Врач отмечает, что по возможности лучше все-таки в квартире установить кондиционер.
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