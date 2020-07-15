Врач-сомнолог посоветовала, как спать в жаркую ночь без кондиционера

Эксперты рассказали, как спать в жару без кондиционера.Об этом сообщают СМИ.Врач Алена Максимова, член Российского общества сомнологов, дала несколько рекомендаций тем, у кого в спальне нет кондиционера.В летнюю жару ночи становятся настоящим испытанием для тех людей, которые плохо переносит зной.На ночь в спальне врач советует ставить увлажнитель воздуха или просто тазик с водой, при этом нужно открыть окно и закрыть шторы.Одеялом эксперт укрываться не рекомендует. Для этого пригодятся простыни или покрывала из натуральных тканей - лучше из льна или хлопка. Синтетику отложите в сторону, она не даст коже дышать.Врач отмечает, что по возможности лучше все-таки в квартире установить кондиционер.