Врач Васильева назвала курятину среди самых полезных видов мяса в пожилом возрасте

Врач-диетолог Полина Васильева: в пожилом возрасте употребление мяса позволяет сохранять мышечную массу.

Врач Васильева отметила, что в рационе пожилых людей уместны диетические виды мяса.

«Пожилым без диабета и болезней сердца и почек следует регулярно употреблять мясо для сохранения мышечной массы», - констатировала специалист.

По словам врача, в пожилом возрасте организму становятся особенно нужны микро – и макроэлементы в виде кальция, калия, магния, железа и витамины В12, А, D, Е. Мясо может дать ему все это.

Полина Васильева обратила внимание: для пожилых людей полезным является прежде всего мясо с низким содержанием жира. Диетолог предупредила, что увлеченность продуктами с насыщенными жирами способствует ожирению, атеросклерозу, другим сердечно-сосудистым проблемам.

«Оптимальный выбор — диетическое мясо: индейка, крольчатина, курица, телятина», - уточнила врач.

По словам Васильевой, диетическое мясо также нужно есть умеренно, не больше одной 100-граммовой порции в день. Готовит его предпочтительно наиболее щадящими способами в виде варки, тушения, томления на пару, запекания в духовке. Один или два дня в неделю могут быть и вовсе не мясными.

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