Растворимые глазные импланты помогут в лечении глаукомы

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Особые растворимые глазные импланты размером с песчинку помогут спасти зрение тысячам пациентов с глаукомой. Они придут на помощь тем, кому сложно использовать традиционные капли для глаз.Ученые разработали уникальные растворимые импланты для глаз размером меньше песчинки, которые могут произвести революцию в деле лечения глаукомы. Только в России от этой болезни страдает около миллиона человек, это основная причина слепоты. Импланты размером 0,2 мм на 1 мм созданы из полиэстера, они плавно выделяют биматопрост - лекарство, которое уже содержится в каплях для глаз и часто выписывается для лечения глаукомыСтатистика показывает, что более чем у 70% пациентов при лечении возникают проблемы с применением глазных капель, из-за чего польза этих препаратов снижается, а многие сталкиваются с побочными эффектами. Ожидается, что импланты повысят качество лечения, которое предназначено для замедления прогрессирования глаукомы. При этой болезни возникают повреждения зрительного нерва, отправляющего информацию от глаза к мозгу для переработки поступающих образов, что и приводит к утрате зрение.Чаще всего от глаукомы страдают люди старше 70 и 80, она вызывается скоплением жидкости, оказывающей давление на переднюю часть глаза из-за избытка этой жидкости или недостаточного оттока. Этот избыток сдавливает зрительный нерв, уничтожая волокна, необходимые для передачи сигналов к мозгу. Глазные капли помогают уменьшить давление, что замедляет или предотвращает дальнейшую потерю зрения. Новые импланты для глаз воссоздают активность простагландинов - компонентов, которые способствуют оттоку жидкости из глаз. Срок действия имплантов составляет около 8 месяцев, а значит, пациент избавляется от необходимости ежедневно закапывать в глаза капли.