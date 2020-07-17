Пять полезных для почек продуктов, о которых вы могли не знать

Существуют доступные продукты, полезные для поддержания функций почек, о которых вы можете не знать. Специалисты советуют употреблять их, чтобы защитить от повреждений парный орган, неутомимо отфильтровывающий токсины из организма.Лимонный сок. По данным, опубликованным Корейской ассоциации урологов, содержащиеся в нем вещества-цитраты связывают избыток кальция, предотвращая образование кристаллов и камней в почках.Яблоки. Специалисты Американского общества нефрологов называют их одним из мега-полезных для почек продуктов. Согласно их сведениям, у любителей яблок, регулярно употребляющих эти фрукты, почечнокаменная болезнь развивается до 45 процентов реже, чем среди тех, кто их игнорирует. По мнению ученых, это происходит благодаря пектину – специфической разновидности клетчатки, улучшающей регулирование уровней холестерина и сахара в крови.Гречневая крупа. Гречка является источником белка, железа, витаминов группы В, магния, цинка. Испытания на животных показали, что экстракт гречихи способствует восстановлению поврежденных почек при диабете..Имбирь. Судя по проводившимся исследованиям, его антиоксиданты оказывают противовоспалительное и, следовательно, защитное действие при повреждении почек, вызванном фруктозой. По мнению ученых, больные диабетом должны употреблять имбирь, чтобы поддержать почки.Капустные. Вы можете не знать, что белокочанная, брюссельская, китайская, цветная капуста содержит, помимо железа, кальция, селена, меди, марганца и цинка, гликозиды горчичного масла. В нескольких исследованиях подтвердилось влияние данных соединений на снижение риска развития рака. Регулярное потребление крестоцветных овощей (к ним относится капуста) измеримо снижает риск опухолей почки – данное заявление специалистов опубликовал журнал Fitbook (Германия).