Эндокринолог предупреждает: фрукты и ягоды могут довести до ожирения печени
По словам специалиста, фруктоза, которой полны дары природы, может провоцировать накопление жировых клеток в организме. По этой причине людям, склонным к полноте, необходимо строго контролировать, даже ограничивать употребление фруктов и ягод. Их избыток чреват опасными процессами в печени.
«Регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени», - предупреждает эндокринолог.
Врач дала несколько рекомендаций, связанных с потреблением сладких плодов.
В день нужно съедать не более 200-300 граммов.
Употреблять фрукты и ягоды следует строго после основного приема пищи, ни в коем случае не натощак.
Не употреблять ягоды и фрукты вечером.
Не выжимать из плодов сок, так как он содержит концентрированную дозу фруктозы, лишенную клетчатки, – его питье способствует резкому увеличению уровня сахара в крови. Употребление таких соков ведет к подагре, предостерегает медик.
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