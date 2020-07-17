Эндокринолог предупреждает: фрукты и ягоды могут довести до ожирения печени

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждает, что слишком большое количество фруктов и ягод в рационе может стать одной из причин ожирения печени, а также общего ожирения.По словам специалиста, фруктоза, которой полны дары природы, может провоцировать накопление жировых клеток в организме. По этой причине людям, склонным к полноте, необходимо строго контролировать, даже ограничивать употребление фруктов и ягод. Их избыток чреват опасными процессами в печени.«Регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени», - предупреждает эндокринолог.Врач дала несколько рекомендаций, связанных с потреблением сладких плодов.В день нужно съедать не более 200-300 граммов.Употреблять фрукты и ягоды следует строго после основного приема пищи, ни в коем случае не натощак.Не употреблять ягоды и фрукты вечером.Не выжимать из плодов сок, так как он содержит концентрированную дозу фруктозы, лишенную клетчатки, – его питье способствует резкому увеличению уровня сахара в крови. Употребление таких соков ведет к подагре, предостерегает медик.